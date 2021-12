Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer verunglückt auf Dortmunder Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straß ist am Dienstagabend ein 35-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Autofahrer war gegen 19.55 Uhr in Richtung Frohlinde unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich - Höhe des Schlossparks - von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Sein Auto musste abgeschleppt werden - es ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

