POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Auf der Osterfelder Straße haben unbekannte Täter einen grauen Mercedes SL gestohlen. Der Wagen mit RE-Kennzeichen wurde zuletzt am Sonntagabend gesehen. Am frühen Montagnachmittag ist der Diebstahl aufgefallen und angezeigt worden.

Auf der Cleffstraße wurde in der Nacht auf Dienstag in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter wollten offensichtlich zunächst ein Fenster aufhebeln, was aber nicht gelang, weil es Zusatzsicherungen am Fenster gab. Anschließend schlugen sie die Fensterscheibe ein und betraten das Gebäude. Dort wurden mehrere Schränke und eine Geldkassette geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter etwas Bargeld erbeutet.

Dorsten:

Auf der Lortzingstraße wurde in ein Firmengebäude eingebrochen und Büroräume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter einen Möbeltresor, Bargeld und Handys gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in eine Kfz-Werkstatt auf der Barbarastraße eingebrochen. Alle Räume und die Werkstatt wurden durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Haltern am See:

Im Hadkamp wurde am Montagnachmittag oder am frühen Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Was gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Herten:

Auf der Feldstraße sind am Montagabend unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Gegen 18.30 Uhr versuchten offensichtlich drei bis vier männliche Täter, die Wohnungstür einzutreten. Anschließend warfen sie einen Blumentopf durch ein Fenster. Der Bewohner, der zur Tatzeit zu Hause war, lief daraufhin durch die Terrassentür nach draußen. Als er kurze Zeit später wieder in seine Wohnung ging, bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Die unbekannten Täter konnte er grob beschreiben als männlich, 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,90m groß, stabile Staturen.

Bei einem Verkaufsstand von Tannenbäumen an der Fritz-Erler-Straße wurden mehrere Weihnachtsbäume gestohlen. Die unbekannten Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Umzäunung auf und nahmen acht Bäume mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

