POL-RE: Oer-Erkenschwick: 73-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 73-jährige Recklinghäuserin kam heute Morgen, um 08.30 Uhr, an der Ecke Esseler Straße/Im Heitkamp zu Fall. Die Frau war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Esseler Straße in Richtung Alt-Oer unterwegs, als sie an der Einmündung zur Straße Im Heitkamp, in Folge einer eigeleiteten Bremsung, stürzte. Vermutlich rutschte sie aufgrund des winterglatten Bodens aus. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

