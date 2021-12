Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall auf der B 224

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag kam es, gegen 17 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B224 mit zwei leicht verletzten Essenern. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr von der A 2 (FR Oberhausen) auf die B 224. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr er im Kurvenbereich die Verkehrsinsel und das dort aufgestellte Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er weiter auf die B 224 in Fahrtrichtung Essen. Dort kollidierte er mit zwei Autofahrern, die zu diesem Zeitpunkt, nebeneinander fahrend, auf der B 224 unterwegs waren. Dabei handelte es sich um eine 41-jährige Essenerin und einen 48-jähriger Gladbecker. Bei dem Unfall verletzten sich die 41-Jährige sowie ihr Beifahrer - ebenfalls 41 aus Essen - leicht. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen, dem Flurstück und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden von ca. 23500 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Sperrung der B 224 entstand ein nicht geringer Rückstau. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.

