Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Kirchweg warfen Unbekannte die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung. Der Einbruch ereignete sich am Freitag, zwischen 17.40 Uhr und 18.10 Uhr. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Freitagabend kam es zu einem weiteren Einbruch an der Hindemithstraße. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus. Mit Bargeld, einem Computer und einem Fotoapparat flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Zwischen dem späten Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in das Pförtnerhaus einer Firma an der Hervester Straße ein. Sie brachen ein Toilettenfenster auf und gelangten so ins Objekt. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten Schränke nach Diebesgut. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt.

An der Kurt-Schumacher-Straße entwendeten bisher Unbekannte ein Notebook aus einem Container (Testzentrum) und flüchteten in unbekannte Richtung. Hierzu brachen sie ein Fenster auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie sonst nichts und betraten die Räumlichkeiten auch nicht weiter. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 08.40 Uhr.

Über eine Seitentür gelangten unbekannte Täter in ein Sportstudio an der Kirchhellener Allee. Sie öffneten und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen und flüchteten mit Elektronikartikeln in unbekannte Richtung. Der schwere Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 06.55 Uhr.

Unbekannte hebelten, zwischen Sonntag- und heute Morgen, die Tür einer Schule an der Halterner Straße auf und verschafften sich so Zutritt. Weiterhin wurde eine Tür zu den Büroräumen aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Über ein auf Kipp stehendes Fenster brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Bockholter Straße (Hochlar) ein. Sie durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Während dessen versperrten sie die Schlafzimmertür mit Möbelstücken. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Einbruchs Zuhause. Den Einbruch stellten sie gegen 19.15 Uhr fest, nachdem sie ein verdächtiges Geräusch aus dem Schlafzimmer vernommen hatten. Angaben zu den Tätern konnte sie nicht machen. Mit dem erbeuteten Schmuck flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

An der Hochstraße entwendeten unbekannte Täter eine Schmuckschatulle aus einer Wohnung und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Sie verschafften sich zuvor über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Wohnung. Nachdem sie die Schlafzimmertür verschlossen hatten, durchsuchten sie das Zimmer nach Wertgegenständen. Der Vorfall ereignete sich heute zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr. Der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung anwesend. Er bemerkte, dass etwas nicht stimmte, als er auf die verschlossene Tür aufmerksam wurde. Täterhinweise liegen nicht vor.

Bottrop

An der Fontanestraße gelangten bislang Unbekannte in eine Wohnung. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Tatzeit liegt am Freitag zwischen 11.20 Uhr und 21 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses entwendeten unbekannte Täter Schmuck. Sie brachen am Samstag, zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr, in die Wohnung am Berliner Platz ein und flüchteten anschließend unerkannt.

Castrop-Rauxel

Am Samstagnachmittag beschädigten unbekannte Täter das Schloss einer Wohnungstür an der Pallasstraße. Sie betraten die Wohnung und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Sie traten ihre Flucht mit Bargeld an. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

An der Ringstraße gelangte Unbekannte in ein Ladenlokal. Nach erster Einschätzung entwendeten sie einige Silbermünzen und entkamen dann unerkannt. Um sich Zugang zu verschaffen versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelangt, schlugen sie die Fensterscheibe ein. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag.

Marl

Am frühen Sonntagmorgen brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Kundencenter an der Bergstraße ein. Der Wachschutz wurde aufmerksam und informierte die Polizei. Die zwei Unbekannten traten die Eingangstür ein und durchsuchten Schränke im Inneren, bevor die flüchteten. Beschrieben werden können die zwei Personen wie folgt: 1. Jacke mit Pelzkragen und Jogginghose. 2. dunkle Jacke, helle Kapuze, orangene Handschuhe.

Waltrop

An der Sydowstraße hebelten unbekannte Einbrecher die Tür eines Containers (Testzentrum) auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Drucker. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag (20.15 Uhr) auf Sonntag (06.40 Uhr). Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Herten

An der Paschenbergstraße hebelten Unbekannte, zwischen Sonntagmittag und -abend, ein auf Kipp stehenden Fenster auf und gelangte so ins Wohnungsinnere. Sie flüchteten schließlich mit Wertsachen aus Gold.

Unbekannte hebelten, zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen, einen Container (Teststation) an der Westerholter Straße auf. Entwendet wurde ein Mobiltelefon. Die Täter entkamen unerkannt.

Gladbeck

Durch Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters gelangten Unbekannte in eine Wohnung an der Hügelstraße. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Tatzeit: Sonntag, zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

