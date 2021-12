Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer - Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall auf dem Merkelheider Weg sucht die Polizei einen bislang unbekannten Autofahrer oder Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Ein 13-jähriges Mädchen aus Marl erlitt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die 13-Jährige war zuvor an einer Haltestelle, etwa in Höhe der Schule (nahe der Straße auf d. Ruhr) aus einem Bus gestiegen. Beim Queren des Merkelheider Wegs sei sie mit dem Außenspiegel eines Autos kollidiert. Der unbekannte Fahrer soll in Richtung Bachackerweg unterwegs gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich am heutigen Morgen, gegen 8 Uhr. Ein Rettungswagen transportierte die 13-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Mädchen suchte nach dem Unfall das Sekretariat der Schule auf. Von dort aus wurde umgehend die Polizei verständigt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell