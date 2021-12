Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Geldautomat gesprengt

Recklinghausen (ots)

Vergangene Nacht sprengten Unbekannte, gegen 03.30 Uhr, einen Geldautomaten in einer SB-Filiale einer Bank an der Birkenallee. Das Gebäude wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen beobachteten drei unbekannte Personen, die in einem schwarzen Auto in Richtung B 58 flüchteten. Die Suche nach den Tätern dauert weiter an - auch ein Hubschrauber war für der Suche eingesetzt.

Näheres zur Personenbeschreibung:

Alle drei vermutlich männlich, schwarze Bekleidung - einer mit einem silbernen Streifen auf dem Rücken, zwei Personen trugen eine Stirnlampe, mindestens einer war der deutschen Sprache mächtig.

Die Birkenallee ist derzeit zwischen der Noldestraße und der Bühnert gesperrt. Sie Sicherungs- und Ermittlungsarbeiten am Objekt dauern weiter an.

Zum entstandenen Schaden oder einer möglichen Beute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweistelefon: 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell