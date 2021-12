Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Auf der Straße In Boymannsheide sind unbekannte Täter in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Erbeutet wurde ein Möbeltresor, in dem Bargeld aufgewahrt wurde. Außerdem fehlen Schmuck und Uhren. Die Tatzeit liegt zwischen 13.30 Uhr und 20 Uhr am Donnerstag.

In der Nacht auf Freitag wurde in ein(e) Gaststätte/Restaurant auf dem Kirchhellener Ring eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter eine Terrassentür auf und versuchten dann auch im Gebäude selbst, Türen aufzubrechen. Gestohlen wurden mehrere Flaschen hochprozentiger Alkohol und drei Tablet-Computer.

Dorsten:

Auf der Martin-Luther-Straße wurde zwischen Donnerstagvormittag und Donnerstagmittag in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

Auf der Straße Surick sind unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein Pfarrbüro eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen offensichtlich über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten dann die Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Laptop gestohlen.

Gladbeck:

Auf der Feldhauser Straße wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offensichtlich zuerst, eine Tür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Danach brachen sie die Haustür auf und durchsuchten bzw. durchwühlten sämtliche Räume. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt, die Tat selbst kann schon ein paar Tage zurückliegen.

Recklinghausen:

Auf der Markomannenstraße wurde in der Nacht auf Freitag in das Lehrerzimmer einer Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten dann das Lehrerzimmer nach Diebesgut. Was erbeutet wurde, ist noch unklar. Der Einbruch ist vermutlich gegen 3 Uhr in der Nacht gewesen.

Waltrop:

Auf der Heide sind unbekannte Täter zuerst in den Anbau eines Einfamilienhauses und dann in den Hausflur eingebrochen. Nach ersten Angaben fehlen Spiritousen (aus dem Anbau). Die Tat passierte zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

