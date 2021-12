Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Autofahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es, um 05:30 Uhr, auf der Kreuzung Dorstener Straße / Schachstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrern. Ein 47-jähriger Hertener fuhr mit seinem Auto auf der Dorstener Straße in Richtung A 52. Zeitgleich war ein 57-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Schachtstraße in Richtung Hervester Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Der 57-jährige Marler wurde zudem von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Die Wagen wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsfluss ist an der Kreuzung durch eine Ampelschaltung geregelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

