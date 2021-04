Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210421-272: Einbrecher schnitten Loch in Scheibe

Waldbröl (ots)

Am Montagvormittag haben Unbekannte versucht in ein Haus in Waldbröl-Ziegenhardt einzubrechen. Die Bewohner des Hauses im Kirchweg bemerkten gegen 12.00 Uhr, dass Einbrecher in die Außenscheibe der Terrassentüre ein etwa 10 cm großes Loch mit einem Glasschneider geschnitten hatten. Die innere Scheibe war allerdings unberührt, so dass die Täter womöglich gestört wurden und von ihrem Einbruchsversuch Abstand nahmen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich im Bereich der Tatzeit zwischen 06.00 und 12.00 Uhr in dem Bereich aufgehalten haben, nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

