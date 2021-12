Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Marlerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Dortmunder Straße wurde eine Marlerin schwer verletzt. Ein 39jähriger Recklinghäuser bog mit seinem Auto von einer Grundstückseinfahrt auf die Dortmunder Straße ab und stieß dabei mit dem Auto einer 57-jährigen Hernerin zusammen. Sie war auf der Dortmunder Straße in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin der 57-Järhigen, eine 36-jährige Frau aus Marl, schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Der Unfallort liegt etwa in Höhe der Castroper Straße. Der Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Der Unfall ereignete sich heute, um 10.20 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell