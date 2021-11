Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto stößt mit Linienbus zusammen

Zeugen gesucht (08.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit insgesamt rund 5.000 Euro Schaden verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 10 Uhr auf der Bertholdstraße in Villingen. Eine 78-jährige VW UP!-Fahrerin wollte von der Bertholdstraße nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen und stieß mit einem Linienbusbus im Gegenverkehr zusammen. Außer dem 58-jährigen Fahrer befanden sich keine Personen im Bus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zum Hergang Angaben machen können. Hinweise werden an die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell