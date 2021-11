Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Zeuge meldet Unfallflüchtige (08.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag gegen 21.30 Uhr eine Unfallflucht auf der Dürrheimer Straße beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Mann sah, wie eine Autofahrerin in einem Toyota Aygo ein Verkehrszeichen beschädigte und davonfuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Er meldete das Kennzeichen des Toyota der Polizei und die Beamten konnten eine 59-Jährige als Verursacherin ermitteln. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

