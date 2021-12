Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Raubüberfalle an einem Abend

Recklinghausen (ots)

In den Stadtteilen Drewer und Brassert hat es am Montagabend Raubüberfälle gegeben. Ob die Taten möglicherweise zusammenhängen und eventuell der gleiche Täter dahinter steckt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der erste Überfall passierte gegen 19.30 Uhr. Ein bislang unkannter Täter kam in einen Getränkemarkt auf der Breddenkampstraße, bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld aus der Kasse. Der Mitarbeiter weigerte sich allerdings, so dass der Täter - ohne Beute - verschwand. Er flüchtete über den Garagenhof in Richtung Tankstelle.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, fast 1,90m groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet (schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, schwarze Jacke, schwarze (FFP2) Maske, schwarze Mütze, schwarze (Leder-)Handschuhe, sprach akzentfrei deutsch.

Gegen 20.50 Uhr wurde dann ein Lebensmittel-Markt auf der Zechenstraße überfallen. Ein unbekannter Täter ging direkt zum Kassenbereich, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld aus der Kasse. Die Kassiererin folgte den Anweisungen, worauf der Täter - mit der Beute - das Geschäft in Richtung Baumarkt verließ und flüchtete. Die Kassiererin erlitt einen Schock.

Beschreibung des Täters: männlich, etwa 1,80m groß, normale Statur, dunkler Kapuzenpullover mit darüber getragener Tarnweste, dunkle Jogginghose, dunkle Boots, schwarze Handschuhe, trug eine dunkle Maske, sprach akzentfrei deutsch.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Polizei sucht nach (weiteren) Zeugen und bittet (unter der Tel. 0800/2361 111) um Hinweise zu Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell