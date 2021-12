Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

An der Dortmunder Straße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der BMW war am Montag, zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Bottrop

Am Südring-Center kam es am Sonntagabend (18 Uhr) zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer verursachte an einem schwarzen Mercedes einen Schaden von etwa 2.000 Euro und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Mercedes ist vorne rechts beschädigt.

Zwischen Montagabend und heute Morgen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen am Berliner Platz, nahe der Poststraße. An dem weißen Opel Corsa ist ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell