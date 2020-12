Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

NiederbreitbachNiederbreitbach (ots)

Am Sonntagabend meldete sich um 20:14 Uhr telefonisch eine Zeugin bei der PI Straßenhaus und gab an, dass sich auf der Landesstraße 255 von Datzeroth kommend in Fahrtrichtung Niederbreitbach eine Verkehrsunfallflucht ereignet hat. Dort sei augenscheinlich jemand nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe mehrere Leitplankenelemente beschädigt. Da der Dreck auf der Fahrbahn augenscheinlich noch von keinem Fahrzeug überfahren wurde, ist von einem aktuellen Unfallgeschehen auszugehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell