Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Spielhalle

Recklinghausen (ots)

An der Essener Straße, nahe der Bergstraße, betrat am Dienstagmorgen (ca. 9 Uhr) ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle und forderte unter Vorhalt eines RSG (Reizstoffsprühgerät) Geld von der anwesenden Aufsicht. Er führt Fremde griff in die Kasse und flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung. Der Bottroper informierte sofort Sicherheitsdienst und Polizei. Während der Tat war kein weiterer Kunde anwesend. Der Bottroper wurde nicht verletzt. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35-45 Jahre alt, etwa 1,70-1,75m groß, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, dunkle Hose, dunkler Pulli mit Motiv (weiße kleine "Würmer"), schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe, der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Angaben zum Vorfall, zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Unbekannten machen können, informieren bitte die Polizei (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell