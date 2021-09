Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunken von der Straße abgekommen

Borken (ots)

Mit seinem Wagen von der Straße abgekommen ist ein 20-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Weseke. Ein Atemalkoholtest bei dem Borkener ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,3 Promille schließen ließ. Zeugen hatten eine offensichtlich angetrunkene Person auf der Bundesstraße 70 laufen sehen und die Polizei alarmiert. Zuvor war ihnen ein verunfallter Wagen am Straßenrand aufgefallen. Wie sich später herausstellen sollte, war mit diesem Auto circa drei Kilometer entfernt, auf dem Weddingesch in Weseke ein Telefonmast beschädigt worden. Eine Frontschürze samt Kennzeichen blieb dort zurück. Ein Arzt entnahm dem Borkener eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

