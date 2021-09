Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer fährt gegen Auto

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 46 Jahre alter Pedelecfahrer am Freitagabend erlitten. Der Bocholter war gegen 17.30 Uhr auf der Neustraße (Fußgängerzone) unterwegs und wollte die Straße Südmauer überqueren. Dort stieß er mit dem Wagen einer 18-Jährigen zusammen. Die Bocholterin war in Richtung "Schanze" unterwegs. Der Radfahrer gab an, selbständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell