Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Herten/ Dorsten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Merveldtstraße brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Sie hebelten die Eingangstür auf öffneten und durchsuchten diverse Behältnisse und Räume. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Täter entkamen unerkannt. Die Tat ereignete sich am Dienstag, zwischen 13.40 Uhr und 19 Uhr.

Herten

Gegen Mitternacht (22.12.2021) bemerkten Polizeibeamte einen Roller auf dem Kerkshofskamp, der, besetzt mit zwei Personen, in Richtung Schlosspark fuhr. Bei Erblicken der Beamten flüchteten sie auf dem Waldweg des Schlossparks in Richtung Rathaus. In Höhe des Tabakhäuschens warfen sie den Roller zur Seite und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Sie liefen weiter in Richtung Rathaus. Die verdächtigen Personen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Den Roller stellten die Beamten sicher. Bei den Anschlussermittlungen stellte sich heraus, dass das Zweirad zuvor vom Selmshof entwendet worden war. Zuletzt wurde der Roller vom Eigentümer am Dienstagmorgen bewusst dort gesehen.

Dorsten

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in die Büroräume eines Geschäfts Am Holzplatz ein. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und stiegen ein. Die Räumlichkeiten durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich unerkannt.

Am Himmelsberg verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Firma. Das Gebäude liegt ca. 60m östlich der Barkenberger Allee. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten diverse Räume der Firma. Mit Bargeld und einem Notebook flüchteten sie in unbekannte Richtung. Tatzeit: Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 07.45 Uhr. Im gleichen Tatzeitraum kam es am Himmelsberg zu einem weiteren Einbruch. Hier brachen die Täter in einen Arztpraxis ein. Sie schlugen ein Fenster ein und betraten die Örtlichkeit. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Letztlich flüchteten sie unerkannt mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell