Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten:

Auf der Beethovenstraße ist am Dienstagnachmittag ein schwarzer Opel Corsa angefahren und beschädigt worden. Der Unfall passierte beim Vorbeifahren. Eine Zeugin konnte die Fahrerin beschreiben, die nach dem Unfall weiterfuhr, obwohl dabei auch der Spiegel der mutmaßlichen Verursacherin abfiel. Der Spiegel wurde sichergestellt. Die gesuchte Fahrerin wird als ältere Frau (etwa 70 bis 90 Jahre) mit grauen Haaren beschrieben. Sie war in einem schwarzen Kleinwagen unterwegs. Auch Teile des Kennzeichens sind bekannt. Der Schaden am Corsa wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Marl:

Auf dem Marktplatz in Brassert ist am Dienstagmittag, zwischen 12.40 Uhr und 12.55 Uhr, ein schwarzer Mercedes C-Klasse angefahren und beschädigt worden. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Schaden am Mercedes wird auf 1.700 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell