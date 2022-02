Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Auseinandersetzung: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen ++ Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher ++ In Supermarkt eingestiegen ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Auseinandersetzung: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen

Achim. In der Nacht zu Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung in der Flurstraße, an der mehrere junge Männer und Jugendliche im Alter von 15 bis 27 Jahren beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Streitigkeiten und dem Geschehen selbst dauern derzeit an. Nach ersten Informationen soll es sich um zwei Gruppen aus fünf und zwei Personen gehandelt haben, die in eine handfeste Streiterei geraten seien. Ob es dabei auch zum Einsatz von Pfefferspray kam, ist noch nicht eindeutig geklärt. Ein 21-Jähriger wurde von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere vier Personen trugen ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen davon. Die Polizei Achim erteilte den Kontrahenten einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen. Mögliche Zeugen werden nun unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher - Ermittlungen gegen 56-Jährigen dauern an

Verden. Die Polizei Verden stellte einen alkoholisierten 56-jährigen Mann am Sonntagmittag in der Innenstadt, nachdem er einer 60-jährigen Frau eine mutmaßliche Waffe gezeigt hatte. Den Informationen zufolge soll der Mann in der Öffentlichkeit in der Domstraße uriniert haben, weswegen die 60-Jährige ihn angesprochen hatte. Der Mann soll ihr darauf die mutmaßliche Waffe gezeigt haben. Die Polizei Verden konnte den Mann kurz nach der Alarmierung durch die 60-Jährige in der Innenstadt stellen. Beamte der Polizei durchsuchten den Mann und stellten dabei eine Schreckschusspistole sicher, für die der 56-Jährige keine Erlaubnis hatte. Tests hatten außerdem ergeben, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen dauern an. Gegen ihn wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wie ein Verstoß gegen das Waffengesetz, Verdacht der Nötigung oder Belästigung der Allgemeinheit durch eine grob ungehörige Handlung eingeleitet.

Diebe flüchten unerkannt

Achim. Bislang unbekannte Täter stahlen nach ersten Informationen am frühen Sonntagmorgen Boxen mit Kfz-Zubehör von einem LKW, der in der Zeppelinstraße abgestellt war. Der 50-jährige Fahrer des LKW schlief demzufolge im Zugfahrzeug, wurde scheinbar auf die Tat aufmerksam und rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Achim nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Ersten Informationen zufolge dürften sie die Beute mit Fahrzeugen abtransportiert haben. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Ermittler/-innen gebeten.

In Supermarkt eingestiegen

Oyten. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einen Supermarkt im Wehlacker ein. Nach ersten Informationen gelangten sie über das Dach in das Gebäude und hatten es auf Wertgelasse abgesehen. Den Ermittlungen zufolge flüchteten sie jedoch ohne Beute. Die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat vor Ort Spuren gesichert. Die Auswertung der Spuren dauert an. Für die weiteren Ermittlungen werden zudem Zeugen gesucht, die Hinweise auf verdächtige Feststellungen in der Umgebung des Tatortes geben können. Die Polizei Achim nimmt Hinweise unter 04202/9960 entgegen.

Fenster beschädigt

Oyten. Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Fenster eines Wohnhauses in der Wächterstraße und flüchteten anschließend. Nach ersten Informationen geht die Polizei davon aus, dass niemand in das Wohnhaus eindrang. Der Sachschaden liegt dennoch bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gebeten.

Pkw beschädigt

Verden. Bislang unbekannte Täter schlugen zwei Fensterscheiben eines VW ein, der in der Hamburger Straße auf einem Pendlerparkplatz abgestellt war. Der VW war zwischen Samstagmorgen und der Nacht zu Sonntag dort abgestellt. Wann die Täter zugeschlagen haben und ob sie etwas gestohlen haben, wird derzeit ermittelt. Zeug/-innen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Von der Fahrbahn abgekommen

Dörverden. Am Sonntagmittag kollidierte ein 54-jähriger Fahrer eines VW in der großen Straße mit einer Mauer. Der Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, verletze sich dabei nach ersten Informationen jedoch nicht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

