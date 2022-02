Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfall mit einem Tier

Landkreis Verden (ots)

Oyten - Am Samstagmorgen, 26.02.22, kam es auf der Bundesautobahn 1 zwischen dem Bremer Kreuz und der AS Oyten zu einem Verkehrsunfall mit einem Tier, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Wolf handeln könnte. Eine 22jährige Fahrzeugführerin aus Bochum stieß mit ihrem Mercedes mit dem Tier zusammen, als dieses die Fahrbahn queren wollte. Das Tier erlitt tödliche Verletzungen. Der für den Landkreis Verden zuständige Wolfsberater wurde informiert und erschien am Unfallort. Der Pkw wurde leicht beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell