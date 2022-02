Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 27.02.2022

Verden/Osterholz (ots)

Verden - Am Samstagabend, 26.02.22, kontrollierten Beamte der Polizei einen Pkw am Anita-Augspurg-Platz in Verden. Aufgrund der zuvor festgestellten unsicheren Fahrweise bestand der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies; der Fahrzeugführer hatte einen derart hohen Promillewert, dass sein Führerschein noch vor Ort sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Achim - In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten bislang unbekannte Täter im Ortsteil Baden. In der Stettiner Straße und der Danziger Straße wurden von mehreren PKW die Seitenspiegel beschädigt und teilweise abgetreten. Durch die Polizei wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Achim unter 04202/9960 entgegen.

Blender - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Ortschaft Blender, Ortsteil Einste, ihr Unwesen getrieben. An einer Lokalität an der Blender Hauptstraße wurde ein Zaunelement entwendet und weitere Zaunelemente stark beschädigt. Ebenfalls wurde die Außenbeleuchtung des Parkplatzes zerstört und das Schild vom Parkplatz sogar gänzlich geklaut. Während der Aufnahme dieser Straftaten fiel zusätzlich auf, dass das Ortseingangsschild des Ortsteiles Einste nicht mehr im Schilderrahmen hängt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeistation Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 entgegen.

Sottrum/BAB 1 - Ein 41jähriger Fahrer eines Sattelzuges fiel am Samstagabend einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Langwedel auf, die die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg befuhr. Der Sattelzug wurde auf der Rastanlage Grundbergsee angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits von zwei Promille. Zudem wies der Sattelauflieger noch erhebliche technische Mängel auf. Die Folgen: vorübergehende Stilllegung des Fahrzeugs sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten.

Osterholz-Scharmbeck - Am frühen Sonntagmorgen, 27.02.22, gegen 03:10 Uhr kam es in der Loger Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einer Körperverletzung, bei der nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Personen auf einen 45-jährigen Mann eingetreten und eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat und zu den Tätern nimmt das Polizeikommissariat Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791/3070 entgegen.

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstag, 26.02.22, kam es gegen 12:35 Uhr auf der Teufelsmoorstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 37-jährige Fahrer eines Kranes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Fahrzeugführer aus Hagen im Bremischen wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bergungsarbeiten erstreckten sich über mehrere Stunden, in denen die Fahrbahn zwischenzeitlich komplett gesperrt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30000 Euro. Die genaue Ursache für den Unfall ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagabend, 26.02.22, gegen 20:50 Uhr kommt es in der Ritterhuder Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 28-jährige Fahrzeugführer aus Bremen nach einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und frontal gegen einen Baum prallte. Ein 26-jähriger Mitfahrer wird hierbei ebenfalls leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell