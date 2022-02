Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zukunftstag: Keine Plätze mehr bei der Polizei ++ Falsche Handwerker bestehlen 82-Jährige ++ Auto erfasst Radfahrer ++

Landkreis Osterholz (ots)

Zukunftstag: Keine Plätze mehr bei der Polizei

Landkreis Osterholz. Die Polizei teilt aufgrund der vielen Anfragen mit, dass für den anstehenden Zukunftstag am 28. April keine Plätze mehr frei sind. Es können daher keine weiteren Schülerinnen und Schüler mehr in den Dienststellen der Polizei in Osterholz, Verden und Achim aufgenommen werden.

Falsche Handwerker bestehlen 82-Jährige

Schwanewede. In ihren eigenen vier Wänden wurde eine 82-jährige Frau am Donnerstagvormittag Opfer von Trickdieben. Zunächst hatte ein Täter gegen 9:45 Uhr an der Haustür der Frau geklingelt, die am Graudenzer Weg wohnt. Der Fremde gab vor, ein Handwerker zu sein und dass es bei Straßenbauarbeiten, die dort derzeit tatsächlich durchgeführt werden, angeblich zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Nun sei es daher erforderlich, den Wasserdruck zu prüfen und das Haus der Seniorin zu betreten. Letztlich ließ die Anwohnerin den Unbekannten ins Haus. Während dieser die 82-Jährige ablenkte, schlich sich ein zweiter Täter ins Haus, suchte nach Wertgegenständen und fand letztlich Bargeld, mit dem er unbemerkt flüchtete. Bei dem Täter, der an der Tür geklingelt hatte, handelt es sich um einen etwa 20-30 Jahre alten und sehr freundlich wirkenden Mann mit sportlicher Figur. Er hat blonde, glatte Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine orangefarbene Sicherheitsweste, eine weiße Hose, eine Maske im Gesicht sowie eine Brille auf dem Kopf. Sein Komplize wurde nicht gesehen, daher liegt von ihm keine Beschreibung vor. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizei Schwanewede zu melden. Zudem bitte die Beamten darum, keine fremden Personen ins Haus zu lassen. Die Installation von Sperrbügeln an der Haustür ist mit nur relativ geringen Kosten verbunden, erleichtert es aber, unerwünschten Besuch durch einfaches Schließen der Tür abzuwimmeln.

Auto erfasst Radfahrer

Hambergen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B74) wurde am Donnerstag gegen 19:15 Uhr ein 50-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Eine 48-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Brautstraße kommend auf die B74 einfahren, dabei missachtete sie die Vorfahrt des Zweiradfahrers, der auf dem Radweg in Richtung Hambergen unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß und Sturz des Radfahrers erlitt dieser leichte Verletzungen. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

