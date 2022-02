Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zukunftstag: Keine Plätze mehr bei der Polizei ++ Trickdieb bestiehlt 70-Jährigen auf Parkplatz ++ Fußgänger verletzt ++ Vorfahrt genommen ++ Alkohol am Fahrradlenker: Strafverfahren ++

Landkreis Verden (ots)

Zukunftstag: Keine Plätze mehr bei der Polizei

Landkreis Verden. Die Polizei teilt aufgrund der vielen Anfragen mit, dass für den anstehenden Zukunftstag am 28. April keine Plätze mehr frei sind. Es können daher keine weiteren Schülerinnen und Schüler mehr in den Dienststellen der Polizei in Verden, Achim und Osterholz aufgenommen werden.

Trickdieb bestiehlt 70-Jährigen auf Parkplatz

Oyten. Ein 70-jähriger Mann wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Mann sprach den Senior an und bat um etwas Kleingeld. Während der 70-Jährige daraufhin in seiner Geldbörse nachsah, entwendete der Täter unbemerkt mehrere Hundert Euro aus dem Portmonee. Das Fehlen des Geldes wurde erst später bemerkt, als der Trickdieb schon längst verschwunden war. Der Täter soll ein etwa 165 cm großer und schlanker Mann mit schwarzen Haaren gewesen sein. Er sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen. Zudem bitten die Beamten darum, misstrauisch zu sein, wenn man auf Wechselgeld angesprochen wird. Die Täter sind geschickt und nutzen die Gelegenheit häufig in jenen Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Geldautomaten oder auf Parkplätzen von Geschäften. Im Zweifel sollte einfach kein Kleingeld gewechselt werden.

Fußgänger verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 35-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Pumpelberg von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 66-jährige VW-Fahrerin setzte zurück, um aus einer Parklücke herauszufahren. Dabei übersah sie den Fußgänger, der daraufhin zwischen dem Auto und dem Einkaufswagen-Unterstand eingeklemmt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann leicht verletzt in eine Klinik gefahren.

Vorfahrt genommen

Thedinghausen. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 12:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Achimer Landstraße (L156). Eine 83-jährige Ford-Fahrerin fuhr von der Straße An den Weiden auf die L156 ein, dabei missachtete sie die Vorfahrt eines herannahenden 34-jährigen Fahrers eines Transporters, der in Richtung Achim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Ford blieb im Graben stecken und musste geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

Alkohol am Fahrradlenker: Strafverfahren

Verden. Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr wurde ein 46-jähriger Radfahrer auf der Bremer Straße (B215) von einem Auto erfasst, dabei blieb der Zweiradfahrer jedoch unverletzt. Der Mann hatte die B215 überqueren wollen, dabei übersah er jedoch den herannahenden Peugeot, in dem ein 42-jähriger Mann am Steuer saß und der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Letztlich blieb es beim Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Verden jedoch fest, dass der Radfahrer mit 1,6 Promille Atemalkohol erheblich alkoholisiert war. Daher musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

