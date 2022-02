Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Flucht vor Polizeikontrolle nicht gelungen ++ Brand einer Mülltonne ++ Auffahrunfall mit fünfstelligem Sachschaden ++

Landkreis Verden (ots)

Flucht vor Polizeikontrolle nicht gelungen

Achim/Bremen. Die Polizei nahm am frühen Dienstagmorgen einen 28-Jährigen fest, der den ersten Informationen zufolge vor einer Polizeikontrolle fliehen wollte, ohne Führerschein am Steuer eines nicht zugelassenen Pkw saß und auf der Flucht andere Verkehrsteilnehmende sowie eingesetzte Polizeikräfte gefährdete.

Die Polizei Achim bittet für die weiteren Ermittlungen nun mögliche Betroffene oder Zeugen des Geschehens unter 04202/9960 um Hinweise.

Beamten der Polizei Achim war der PKW des Mannes um kurz nach Mitternacht in der Margarete-Steiff-Allee aufgefallen, der Mann fuhr jedoch auf die A27 in Fahrtrichtung Bremen auf. Auf die gezeigten Anhaltesignale reagierte er den ersten Informationen zunächst, flüchtete jedoch plötzlich mit hoher Geschwindigkeit bis nach Bremen. An der Abfahrt Bremen-Überseestadt fuhr der Pkw demnach von der A27 ab und auf der Bundesstraße 6 bis in die Bahnhofsvorstadt weiter. Auf der Flucht gefährdete der Mann mehrfach unbeteiligte Dritte im Straßenverkehr mit seinem Fahrverhalten. Der Polizei gelang es gemeinsam mit der Polizei Bremen, den Mann in der Kolhökerstraße zu stoppen und festzunehmen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann von der Wache der Polizei Achim entlassen. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde vom Amtsgericht Achim mangels Haftgründe nicht erlassen. Die Ermittlungen in zahlreichen Strafverfahren, die dem Mann zur Last gelegt werden, dauern indes an.

Brand einer Mülltonne

Langwedel. Eine Mülltonne geriet am Mittwochabend gegen kurz nach halb Elf in der Birkenallee aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Tonne stand an der Straße vor einer Kindertagesstätte, als eine Passantin das Feuer entdeckte, die Polizei informierte und das Feuer letztlich erstarb. Ein Übergriff auf die Umgebung fand glücklicherweise nicht satt. Der Sachschaden wird dennoch in einem dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei Verden sucht nun mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder andere Auffälligkeiten in der Umgebung wahrgenommen haben. Hinweise nehmen die Beamt/-innen unter 04231/8060 entgegen.

Auffahrunfall mit fünfstelligem Sachschaden

Achim/A1. Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit Gefahrgutladung fuhr am Mittwochmittag aus bislang unbekannter Ursache auf einen weiteren Sattelzug eines 54-Jährigen vor ihm auf, der den ersten Informationen zufolge verkehrsbedingt bremsen musste. Beide waren demnach auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als der Aufprall zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz passierte. Beide Fahrzeuge konnten auf den Seitenstreifen ausweichen. Der Sattelzug des 52-Jährigen musste abgeschleppt und Fahrzeugteile von der Fahrbahn geräumt werden. Insgesamt wird von einem hohen Sachschaden von rund 50.000 Euro ausgegangen. Für die Unfallaufnahme musste der Hauptfahrstreifen von der Autobahnpolizei Langwedel und später von der Autobahnmeisterei zeitweise gesperrt werden, sodass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

