Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Motorrad gestohlen ++ Zwei Verletzte nach Unfall ++

Landkreise Osterholz (ots)

Motorrad gestohlen

Schwanewede/Neuenkirchen. In der Nacht auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad, das auf dem Parkplatz eines Marktes an der Landstraße abgestellt war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Kymco. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Zwei Verletzte nach Unfall

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Langenberg (L149) wurden am Donnerstag gegen 8:30 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 26-jährige VW-Fahrerin wartete an der Ampel der Kreuzung L149/K14. Als die Frau anfuhr, bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr stehenden Autos noch gar nicht losgefahren waren. Die 26-jährige prallte auf einen vor ihr befindlichen VW Polo, den sie wiederum auf einen davor stehenden Opel schob. Die Fahrerinnen im Polo und im Opel erlitten leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell