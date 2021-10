Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vollstreckung von Haftbefehlen

Odenbach (ots)

Am Mittwochnachmittag konnte ein 54-jähriger Mann, der mit Haftbefehl polizeilich gesucht wurde, in seinem Wohnanwesen in Odenbach festgestellt werden. Dieser versteckte sich zunächst im Anwesen, wobei er jedoch bei einer anschließenden Durchsuchung des Anwesens aufgefunden und widerstandslos festgenommen werden konnte. Es muss nun seine gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe verbüßen. |pilek

