POL-VER: Pressemeldung für den 26.02.2022

Motorradfahrer kommt zu Fall

Dörverden. Am Freitagabend kam ein 30jähriger Eystruper Motorradfahrer auf der regennassen Großen Straße in einer Kurve zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs Achim / Ottersberg. Gleich zwei Rollerfahrer konnten Beamte der Polizei Achim am späten Freitagabend stoppen, die jeweils ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 21:25 Uhr einen 16-jährigen Achimer, der die dortige Obernstraße befuhr. Dieser konnte keinen Führerschein vorweisen. Nur kurze Zeit später fiel einer weiteren Streifenwagenbesatzung ein 17-jähriger aus der Gemeinde Oyten auf, welcher in Ottersberg auf der Großen Straße unterwegs war. Auch er besaß keinen Führerschein, um seinen Roller fahren zu dürfen. Gegen beide wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs:

Achim. Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr kontrollierte die Achimer Polizei eine 30-jährige Daimlerfahrerin aus Bremen auf der Bahnhofstraße in Achim. Während der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass für den Daimler kein Versicherungsschutz mehr bestand. Gegen die 30-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und auch sie durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Verkehrsunfallflucht mit einem verletzen Fußgänger Osterholz-Scharmbeck. Am späten Freitagabend kam es in der Ladestraße Ecke zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 48-jährige Osterholz-Scharmbecker querte die Ladestraße über den gekennzeichneten Gehweg, als er von einem bisher unbekannten Autofahrer, der aus der Ladestraße in die Bahnhofsstraße einfuhr, angefahren wurde. Der Autofahrer entferne sich daraufhin mit seinem vermutlich schwarzen Pkw in unbekannte Richtung, ohne sich um den verletzen Fußgänger zu kümmern. Der Fußgänger wurde in das Krankenhaus Osterholz-Scharmbeck gebracht. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall richten sie bitte an das Polizeikommissariat Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791/3070.

Tödlicher Verkehrsunfall in Ostersode

Ostersode. Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Gnarrenburg mit seinem Kleinwagen auf der Ostersoder Straße in Richtung Breddorf, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Baum und wurde erheblich beschädigt. Der Autofahrer konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bislang ist davon auszugehen, dass keine weiteren Personen an dem Unfall beteiligt waren. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

