Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Lkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal (Werra). Ein Lkw, der an einem Brunnen einer Grundwassermessstelle am Waldrand in der Nähe von Röhrigshof stand, wurde in der Nacht zu Mittwoch (12.01) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger schlugen zunächst eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten ein darin befindliches iPad. Anschließend öffneten die Unbekannten ein unverschlossenes Behältnis am Lkw und stahlen daraus eine Ratsche samt Aufsätzen. Diese nutzten die Täter, um auf der Ladefläche des Fahrzeugs mehrere Lichter abzumontieren. Außerdem entwendeten die Diebe eine Autobatterie aus einem dort befindlichen Aggregat. Obendrein bohrten die Unbekannten dann noch mehrere Löcher in den Metalltank des Lkw und entwendeten rund 100 Liter Diesel, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell