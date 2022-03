Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch nicht gelungen ++ Scheibe eingeschlagen und Teile ausgebaut ++ Pkw mit E-Scooter kollidiert ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch nicht gelungen

Lilienthal. Mutmaßliche Einbrecher am Schützenverein in Lilienthal in der Straße "Am Holze" waren nicht erfolgreich, verursachten dennoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zwischen dem 22.02.2022, ein Dienstagvormittag, und diesem Montagmittag, 28.02.2022, versuchten Täter ersten Informationen zufolge in den Verein einzubrechen. Unter anderem mehrere Hebelversuche an einem Fenster gelangen jedoch nicht, sodass die Täter schließlich unverrichteter Dinge flüchteten. Mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden nun unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Scheibe eingeschlagen und Teile ausgebaut

Lilienthal. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen schlugen unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge eine Scheibe eines BMW ein und stahlen mehrere Fahrzeugteile aus dem Innenraum. Der BMW war auf dem Gelände eines Autohauses in der Falkenberger Landstraße abgestellt, als die Diebe unter anderem Lenkrad und Armaturenbrett ausbauten und mit der Beute im vierstelligen Wert flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Pkw mit E-Scooter kollidiert

Osterholz-Scharmbeck. Ein 49-jähriger Fahrer eines E-Scooter verletzte sich ersten Erkenntnissen am Montag bei einem Verkehrsunfall leicht und wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Demnach wollte eine 36-jährige Fahrerin eines Peugeot von der Bremer Straße nach rechts in die Lange Straße einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den bevorrechtigten 49-Jährigen, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell