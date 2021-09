Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Junge fuhr gegen Auto und davon

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.9.2021, 17.00 Uhr fuhr ein unbekannter Junge mit seinem Fahrrad an der Einmündung Gemmericher Straße/Am Sudholtshof in Ahlen gegen das Auto eines 58-Jährigen und anschließend weiter.

Der 58-jährige Ahlener befuhr mit seinem schwarzen Daimler Benz die Gemmericher Straße in Richtung Im Hövenerort. Als er die Einmündung Am Sudholtshof passierte, fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf die Straße und gegen die Fahrerseite des Pkws. Der Junge stürzte, der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dessen Befinden. Der Unbekannte gab an, dass alles in Ordnung sei, entschuldigte sich, stieg auf sein Rad und fuhr in Richtung Im Hövenerort weiter. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an dem Auto.

Der Junge wird auf acht bis zehn Jahre geschätzt, hat blonde Haare, trug grün/blaue Kleidung und hatte einen Fahrradhelm auf.

Wer kennt den Jungen? Wer kann Angaben zu ihm machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

