Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pflichtversicherungskennzeichen von blau zu grün gewechselt ++ Unfallverursacher/-in gesucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Pflichtversicherungskennzeichen von blau zu grün gewechselt

Achim. Mit Ablauf des Monats Februar müssen alljährlich die Pflichtversicherungskennzeichen an Fahrzeugen gewechselt werden. Im Jahr 2022 müssen Fahrzeuge wie zum Beispiel E-Scooter, Mofas, Mopeds oder Roller bis maximal 50ccm ein grünes Kennzeichenschild tragen. Wer seit dem 01.03.2022 noch mit einem blauen Kennzeichen aus 2021 unterwegs ist, ist somit leicht erkennbar und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Polizei Achim hat am Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr bereits Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. In drei Fällen waren Personen mit veralteten Kennzeichen unterwegs. Gegen sie wurden die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. In sechs Fällen stellten die Beamt/-innen Fahrzeuge mit veralteten Kennzeichen fest, diese jedoch nicht im Straßenverkehr unterwegs waren. Sofern jemand in der Nähe angetroffen wurde, so wurden die Personen verwarnt und vorsorglich darauf hingewiesen, dass eine Fahrt mit dem abgelaufenen Kennzeichen eine Straftat darstellen würde.

Unfallverursacher/-in gesucht

Oyten. Der/Die Verursacher/-in eines Verkehrsunfalles flüchtete ersten Informationen zufolge am Dienstagvormittag ohne Angabe der Personalien von einem Parkplatz im Wehlacker. Zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr dürfte der/die unbekannte Verursacher/-in auf dem Parkplatz beim Rangieren einen schwarzen VW Multivan touchiert und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht haben.

Die Polizei Oyten bittet unter 04207/911060 nun den/die Verursacher/-in, sich selbst zu melden oder sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell