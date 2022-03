Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Geldbörse gestohlen ++ Einbruch im Drosselweg ++

Landkreis Osterholz (ots)

Geldbörse gestohlen

Lilienthal. Pech für eine 78-jährige Kundin eines Verbrauchermarktes an der Falkenberger Landstraße. Während die Frau hier am Mittwochnachmittag einkaufte, entwendete ihr ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Handtasche im Einkaufswagen. Im Portmonee befanden sich mehrere Hundert Euro sowie diverse persönliche Papiere. Von dem Langfinder sowie dem Diebesgut fehlt jede Spur. Um derartige Taten zu verhindern, bittet die Polizei dringend darum, Portmonees stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen. Der Einkaufswagen hingegen ist ein absolut ungeeigneter und zudem unsicherer Aufbewahrungsort von Handtaschen und Geldbörsen.

Einbruch im Drosselweg

Ritterhude. Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Drosselweg ein. Zwischen 14 und 15:30 Uhr stiegen die Unbekannten über eine Terrassentür in das Haus ein, in dem sie anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen durchwühlten. Letztlich wurden sie fündig und stahlen unter anderem Schmuck. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

