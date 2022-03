Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei im Einsatz für Versammlungen in Ritterhude

Ritterhude (ots)

Am Samstagnachmittag fanden zwei Versammlungen im Ortskern von Ritterhude statt, die beide zuvor ordnungsgemäß angezeigt worden waren. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, um durch die Begleitung beider Demonstrationen für störungsfreie Verläufe zu sorgen.

Bis 14:30 Uhr versammelten sich zunächst rund 200 Personen vor dem Rathaus, um anschließend in einem Aufzug durch den Ort zu gehen und dabei gegen die geltenden Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Teilnehmenden bewegten sich entlang der Riesstraße, Fergersbergstraße, Am Großen Geeren, Kantstraße, Wagnerstraße, Bunkensburgsweg, An der Untermühle, Schillerstraße, Breite Straße, Grüne Straße, Am Eickhof, Beekstraße zurück zum Rathaus. Im Rahmen dieses Aufzuges, der zwischenzeitlich auf 400 Teilnehmende aufwuchs, leitete die Polizei acht Verfahren gegen Personen ein, die entgegen der zuvor von der Polizei verkündeten Auflagen keine Masken trugen. Zwei Personen wollten ihre Personalien gegenüber der Polizei nicht angeben, sodass diese ebenfalls mit empfindlichen Bußgeldern zu rechnen haben. Kurz vor 17 Uhr kamen letztlich noch knapp 100 Teilnehmende am Ritterhuder Rathaus an, wo sich die Gruppe langsam auflöste.

Vor dieser Veranstaltung kamen bereits um 13 Uhr rund 25 Personen zu einer Gegenversammlung zusammen. Diese Gruppe zog ebenfalls in einem Aufzug durch den Ortskern. Die Aufzugsstrecke führte entlang der Rathausstraße, Riesstraße, Bahnhofstraße, Goethestraße und zurück zum Rathaus. Besondere Vorkommnisse verzeichnete die Polizei im Zusammenhang mit dieser Versammlung nicht.

Aufgrund beider Versammlungen wurde die Riesstraße nachmittags vollständig gesperrt. Der Wochenendverkehr war jedoch überschaubar, sodass der Autoverkehr nicht sonderlich beeinträchtigt wurde.

