FW-EN: ausgelöster Heimrauchmelder

Am Samstag, den 25.12.2021 wurde die Feuerwehr um 18:38 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Ortsteil Milspe alarmiert. In einem Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohneinheiten des Gebäudes. Schnell konnten Kochdämpfe als Verursacher des Rauchmelder Alarmes ausfindig gemacht werden, im Anschluss wurde die Wohnung manuell gelüftet. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen vor Ort. Der Löschzug Milspe/Altenvoerde sowie die Löschgruppe Külchen waren an Ihren Gerätehäusern in Bereitstellung. Der Einsatz konnte um 18:59 Uhr beendet werden.

