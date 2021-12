Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 21.12.2021 um 14:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall in die Milsper Straße alarmiert. Bei dem Verkehrsunfall handelte es sich um einen Auffahrunfall mit drei betroffenen Personen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, klemmte die Batterien von beiden Fahrzeugen ab und stellte den Brandschutz sicher, bis die betroffenen Personen vom Rettungsdienst versorgt und zu einem Krankenhaus gefahren wurden. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Rüstwagen und einem Tanklöschfahrzeug, sowie 9 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 14:52 Uhr.

Um 20:34 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Flächenbrand in die Bergstraße alarmiert. Eine Person sah aus ihrer Wohnung einen Feuerschein, worauf die Feuerwehr zu der gemeldeten Adresse hin fuhr und vor Ort erkundete. Bei der Erkundung stellte man fest, dass Pappe in einer Feuerbox verbrannt wurde, da somit keine weitere Gefahr bestand, rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Der Einsatz endete um 21:13 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch, den 21.12.2021 um 23:54 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Tragehilfe in den Wilhelm-Crone-Hain alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter, sowie 5 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. An der Einsatzstelle wurde der Patient mit der Drehleiter aus der Wohnung befördert und dem Rettungsdienstpersonal übergeben. Der Einsatz endete um 00:27 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell