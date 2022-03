Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gartenschuppen aufgebrochen - E-Bikes entwendet ++ Unter Alkoholeinfluss in Streit geraten ++

Landkreis Verden (ots)

Gartenschuppen aufgebrochen - E-Bikes entwendet

Achim. Bislang unbekannte Täter stahlen ersten Informationen zufolge zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei E-Bikes aus einem Gartenschuppen in der Uphusener Dorfstraße. Die Täter brachen ein Schloss am Schuppen aus, um an die Beute zu gelangen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Um ähnlichen Schäden vorzubeugen empfiehlt die Polizei, Schuppen vor Einblicken zu schützen. Sollten wertvolle Gegenstände zwingend in einem Gartenschuppen aufbewahrt werden, sollten diese zusammengeschlossen, an den Schuppen festgeschlossen oder kleinere Alarmsysteme eingesetzt werden. Tipps sind unter anderem abrufbar unter https://www.vds-home.de/einbruch-diebstahl/fahrradschloesser/.

Der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Joachim Kopietz, steht bei Fragen zu diesem und vielen weiteren Themen rund um Eigentumssicherung beratend zur Seite. Er ist werktags unter 04231/806108 erreichbar.

Unter Alkoholeinfluss in Streit geraten

Dörverden. Am Samstagabend kam es ersten Informationen zufolge zu einem Streit unter Nachbarn in der Straße "Im kleinen Felde". Nach ersten Informationen sollen drei Personen im Alter von 53 bis 64 Jahren beteiligt gewesen sein und ein 64-Jähriger soll einen 53-Jährigen mit einer möglichen Waffe bedroht haben. Die Polizei stellte demnach bei dem Mann eine sogenannte "Softair"-Waffe, eine Schreckschusspistole und Spielzeugwaffen sicher. Der genaue Hergang und der Hintergrund des Streits sind noch unklar. Alle Personen standen zum Zeitpunkt des Geschehens unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell