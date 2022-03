Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe stehlen Diesel und Geräte ++ Unter Alkohol am Steuer ++ Unfälle auf der A1 - vier Personen leicht verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Diebe stehlen Diesel und Geräte

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen vergangenem Freitagmittag, 04.03.2022, und Montagmorgen gewaltsam auf das Gelände eines Pumpwerks im Goldbornweg. Sie brachen ersten Informationen zufolge Container auf, um Geräte zu stehlen und stahlen Diesel aus einem Bagger. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Unter Alkohol am Steuer

Achim/A27. Die Autobahnpolizei Langwedel zog einen 55-jährigen Fahrer eines Ford am Dienstag kurz nach Mitternacht auf der A27 in Höhe Achim und in Fahrtrichtung Hannover aus dem Verkehr. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Nachdem ein Atemalkoholtest 1,9 Promille ergeben hatte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.

Unfälle auf der A1 - vier Personen leicht verletzt

A1/Achim. Am Montagnachmittag kam es zu gleich zwei Unfällen auf der A1 in Höhe Achim in Fahrtrichtung Hamburg.

Nach ersten Informationen soll ein/-e bislang unbekannte/-r Verkehrsteilnehmer/-in gegen 15:50 Uhr vor einem Sattelzug eingeschert sein, sodass der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges bremsen musste. Eine dahinter fahrende 42-Jährige konnte mit ihrem VW nicht mehr ausweichen, prallte auf den Sattelauflieger auf und lenkte den VW auf den Standstreifen, wo sie mit einem weiteren VW einer 54-Jährigen kollidierte. Die 54-Jährige war zuvor dem Unfallgeschehen ausgewichen. Die drei bekannten Beteiligten zogen sich den ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 42-Jährige zudem in ein Krankenhaus. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit mehr als 17.000 Euro beziffert.

Der oder die Fahrerin des Kleinbusses ist bislang unbekannt. Hinweise auf die Person oder das Fahrzeug werden unter 04232/945990 an die Autobahnpolizei Langwedel erbeten.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers übersah wenige Minuten später ein Staugeschehen auf dem rechten Fahrtstreifen der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Nach ersten Informationen versuchte er auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen, prallte jedoch auf einen Citroen einer 49-Jährigen. Bei dem Geschehen wurden außerdem ein Opel eines 40-jährigen und ein VW eines 63-Jährigen involviert. Der 40-jährige Opel-Fahrer verletzte sich demnach leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 23.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Durch den Unfall kam es neben dem Staugeschehen zu weiteren Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten auf der Autobahn zogen sich bis in den frühen Abend. Erst nach der vollständigen Reinigung konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell