Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Ohne Führerschein, berauscht und mit gestohlenem Auto unterwegs

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamten fiel in der Nacht auf Donnerstag - um kurz nach Mitternacht - auf der Horneburger Straße ein Autofahrer auf, der auffällig langsam fuhr und offenbar Schwierigkeiten hatte, auf seiner Fahrspur zu bleiben. Sie hielten den Autofahrer daraufhin an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer aus Recklinghausen keinen Führerschein besitzt und offensichtlich Drogen genommen hatte. Außerdem war das Auto, mit dem er unterwegs war, gestohlen. Der junge Mann musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

