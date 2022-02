Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Seniorin fällt auf "Schockanruf" herein

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Westerholt ist eine 75-jährige Frau auf Betrüger hereingefallen. Die Hertenerin bekam am Mittwochnachmittag einen Anruf. Die Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizistin aus und erzählte, die Tochter der 75-Jährigen sei an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen, weshalb der Tochter eine lange Gefängnisstrafe drohe. Das könne allerdings verhindert werden, wenn die 75-Jährige eine hohe Bargeldsumme bezahle. Zwischenzeitlich schaltete sich noch ein angeblicher Staatsanwalt in das Gespräch ein. Gegen 17.45 Uhr ging die 75-Jährige dann zu einem nahegelegenen Treffpunkt und übergab mehrere zehntausend Euro an einen unbekannten Mann. Er wurde wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 35 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,70m groß. Die Anruferin hatte demnach eine junge Stimme und sprach akzentfreies Deutsch.

Derzeit kommt es im gesamten Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop vermehrt zu solchen "Schockanrufen". In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig und legen auf - und übergeben kein Geld. Um weitere Menschen vor Betrügern zu schützen, informieren auch Sie bitte Verwandte, Freunde und Nachbarn über die Masche(n).

Wichtige Tipps und Verhaltensregeln, um sich zu schützen:

- Die (echte) Polizei fragt nie nach Geld, der PIN-Nummer oder Wertsachen. Wenn die Polizei anruft, steht nie die 110 im Display. - Unbekannten niemals Geld- oder Wertsachen aushändigen. - Unbekannte nicht in die Wohnung lassen. - Am Telefon: Beim leisesten Verdacht auf einen Betrugsversuch einfach auflegen. - Bei Bedrohung: Rufen Sie die Polizei über Notruf 110.

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

