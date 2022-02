Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montagabend einen 18-jährigen Radfahrer aus Oer-Erkenschwick angefahren hat - und danach weitergefahren ist. Der Radfahrer war gegen 20.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. Im Bereich der Riedstraße wurde er dann von einem Auto am Hinterrad touchiert, so dass er stürzte. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt, der 18-Jährige gab an, unverletzt zu sein. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Fahrer bzw. das Auto konnten nicht näher beschrieben werden, auch das Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Radfahrer konnte nur sehen, dass das Fahrzeug in Richtung Riedstraße weiterfuhr. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer und nach Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und/oder Hinweise dazu geben können. Dazu bitte das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anrufen.

