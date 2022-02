Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf Westwall - Autofahrer und Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Westwall - vor dem Einkaufszentrum - ist am Dienstagabend ein 21-Jähriger aus Dorsten angefahren worden. Der junge Mann wollte gegen 21.10 Uhr den Westwall mit seinem E-Bike - an der Fußgängerampel - überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und stürzte. Der Autofahrer blieb nach Angaben des Radfahrers kurz stehen und es kam zum "Wortgefecht", woraufhin der Autofahrer dann in Richtung Ostwall davonfuhr. Das Kennzeichen konnte sich der 21-Jährige nicht merken, es soll sich aber um einen Opel oder VW gehandelt haben. Außerdem beschrieb er den Fahrer wie folgt: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß und schlank. Das Auto müsste vorne rechts beschädigt sein. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht neben dem Autofahrer auch Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben oder Hinweise liefern können. Anrufen können Sie unter der Tel. 0800/2361 111.

