POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall mit anschließender Flucht in der Nacht zu Dienstag. Der bechädigte Kia Sorento stand am Hagemer Kirchweg. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden an dem Kia wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Marl

Am Montag, zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Tiguan. Das Auto stand am Marler Stern auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts. Der Schaden ist an der linken Fahrzeugseite erkennbar. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

Zwischen Sonntag 23:00 Uhr und Montag 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Mercedes AMG GLE an der Richard-Wagner-Straße. An der linken Fahrzeugseite ist das Auto beschädigt. Ca. 2.500 Euro Sachschaden hinterließ der unbekannte Autofahrer. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

