Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 07:15 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Kapitän-Lehmann-Straße in den Einmündungsbereich mit der Hünefeldstraße Straße. Hier wollte er nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einer 33-jährigen Fußgängerin aus Bottrop zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Die 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Außerdem entstand bei dem Unfall 500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell