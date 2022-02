Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 16:15 Uhr, wollte eine 71-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick von der Klein-Erkenschwicker-Straße aus nach rechts in die Haardstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 17-jährigen Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick. Er war auf dem Radweg unterwegs. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall über die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand außerdem 1.200 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell