Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter mehrere Kilogramm Kupfer von einem stillgelegten Bergwerksgelände an der Fernewaldstraße. Beim Entfernen der Kupferdrähte gab es einen Kurzschluss, der einen Brandmeldealarm auslöste. Die Täter flüchteten unerkannt.

Datteln

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter während der Öffnungszeit in einem Lebensmittelladen an der Rudolf-Diesel-Straße eine Kassenschublade auf. Anschließend nahm er Bargeld mit und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Am Marderweg brachen Unbekannte am Samstag kurz nach Mitternacht in eine Erdgeschosswohnung ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie ein Notebook und eine Kamera mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

An der Recklinghäuser Straße schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals ein. Ob aus der Auslage etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Einbruch geschah in der Nacht zu Sonntag. Die Täter flüchteten unerkannt.

Recklinghausen

Am frühen Samstagmorgen brachen Unbekannte in zwei benachbarte Ladenlokale an der Bochumer Straße ein. Von dem einen Ladenlokal aus gelangten sie, über eine gemeinsame Zugangstür, auch ins zweite Geschäft. Entwendet wurden Pakete und Elektrogeräte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

