Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (07.10.2021) in der Hauptstraße einen 82-jährigen Mann bestohlen. Der Unbekannte sprach den Senior gegen 16.15 Uhr an und machte ihn auf am Boden liegendes Kleingeld aufmerksam. Nachdem der 82-Jährige das Geld aufgehoben hatte, bemerkte er, dass seine vordere rechte Hosentasche zerrissen war und sein Geldbeutel fehlte. Auch der Unbekannte war zwischenzeitlich geflüchtet. Der Täter soll zirka 40 bis 50 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Bei der Tat soll er eine graue, hüftlange Jacke und eine Mütze getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell