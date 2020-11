Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzen Personen

Mannheim-InnenstadtMannheim-Innenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 10:30 Uhr auf Höhe des Quadrats Q6. Eine 21-Jährige Fiat-Fahrerin musste verkehrsbedingt in der Fressgasse anhalten, als ihr ein 42-Jähriger mit seinem Skoda auffuhr. Die junge Frau, sowie ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell